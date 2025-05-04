"صاروخ الحوثيين كاد أن يصيب صالة في مطار بن غوريون بصورة مباشرة ويقتل عشرات الإسرائيليين"

أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش الإسرائيلي بتقديم خطط هجومية لهجوم في اليمن. ويعمل سلاح الجو الإسرائيلي مع مسؤولين آخرين لتقديم عدد من البدائل بالوقت الزمني الفوري.في حين تحدث مسؤول أمريكي كبير لـi24NEWS عن احتمال شن غارة جوية إسرائيلية ضد الحوثيين: "سنواصل التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جيمس هيويت: "يواصل الجيش الأمريكي عملياته ضد الحوثيين، والتي شملت أكثر من ألف ضربة. وتظل إدارة ترامب ملتزمة بوضع حد لقدرة الحوثيين على تعطيل حرية الملاحة في البحر الأحمر".

من جانبه أفاد مراسلنا سعيد محاجنة من مطار بن غوريون حيث تواجد في قاعة المطار وقال إن "صاروخ الحوثيين كاد أم يصيب صالة في مطار بن غوريون بصورة مباشرة ويقتل عشرات الإسرائيلين". يمكنكم متابعة مداخلته كاملة في الفيديو المرفق.

وأشار محاجنة الى أن مصادر إسرائيلية أن هدف الصاروخ الباليستي الصالة التي تواجد بها محاجنة وسط المطار، حيث سقط الصاروخ على مسافة 320 مترا، ولفتت بعض التقديرات بأنه "لو سقط في الصالة لتسبب الأمر لربما بعشرات القتلى، لكن الأضرار اقتصرت في الشارع الذي سقط فيه وفي الحفرة الكبيرة" ولفت محاجنة إلى أنه بعد الغاء الرحلات الجوية "تسود حالة من الغضب بين المسافرين، حيث جرى الأمر بصورة مفاجئة".