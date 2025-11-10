كبار مسؤولي الشاباك السابقين يواصلون رفضهم الكشف لزيني من قدّم التماس ضده

قدّم ثلاثة من رؤساء جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابقين — نداف أرغمان، كرمي غيلون، وعمّي أيالون — التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في تعيين اللواء المتقاعد دافيد زيني رئيسًا جديدًا للجهاز.

وأفاد مراسل الشؤون القانونية في قناة i24NEWS العبرية ابيشاي غرينسايغ أن الملتمسين أرفقوا ضمن التماسهم وثيقة سرّية تتعلق بتحديات عمل الجهاز الأمني، ورفضوا في البداية تسليمها لزيني نفسه حتى بعد توليه المنصب رسميًا.

وفي تطور جديد، أبدى رؤساء الشاباك السابقون استعدادهم لتسليم الوثيقة للجنرال زيني بشرطٍ واحد — أن يوقّع تعهدًا بألا يطلع عليها أي شخص آخر سواه.

لكن،رفض زيني هذا الشرط بعد أن وجّه محاميه سؤالًا لمحامي رؤساء الشاباك السابقين:

"هل أنت نفسك اطلعت على الوثيقة؟"

وحين أجاب بالإيجاب، قال له:

"هل تمزح؟ تطلبون من زيني الالتزام بعدم مشاركتها مع أي أحد، بينما أنتم سلّمتموها لمحاميكم؟".

على إثر ذلك، رفض زيني التوقيع على التعهد، ما أبقى الخلاف قائماً بين الجانبين حول سُبل التعامل مع الوثيقة الحساسة، في وقت تستمر فيه المحكمة العليا بدراسة الالتماس.