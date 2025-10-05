تقرير: تسميم بشار الأسد في موسكو ونقله بحالة حرجة للمستشفى

أفاد تقرير نُشر اليوم (الأحد) في صحيفة "نيويورك بوست" أن الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، أُدخل مؤخرًا إلى المستشفى في موسكو بعد أن تعرّض للتسمم، وذلك أثناء وجوده في المنفى في روسيا.

نُقِل الأسد في 20 سبتمبر\أيلول إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، وذلك بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووفقاً للتقرير، تم الإفراج عنه بعد تسعة أيام، بعد أن تلقى العلاج الطبي.

وفقًا للتقرير, أُفيد بأن الأسد تعرض للتسمم أثناء إقامته في فيلا خاصة بالقرب من موسكو - عقار يخضع لحراسة مشددة من قبل السلطات الروسية. وعلى الرغم من حالته الصحية المتدهورة، أفيد أن خلال إقامته هناك زاره عدد من الشخصيات المختلفة.

وأفيد "ليس من الواضح ما إذا كان التسمم ناتجًا عن خطأ أو عن فعل متعمد"، وتابع "فقط من نفذ الفعل يعرف ما إذا كان هدفه القضاء على الأسد أو إحراج الحكومة الروسية". وأضاف أنه بحسب مصادر، فلا علاقة للحكومة الروسية نفسها بالفعل.

شغل الأسد منصب رئيس سوريا من عام 2000 حتى 8 ديسمبر 2024، حين غادر دمشق قبل دخول قوات المعارضة إليها وإسقاط حكمه، ولجأ إلى روسيا.