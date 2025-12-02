إصابة جنديين إسرائيليين بصورة طفيفة بعملية طعن قرب رام الله، وتحييد المنفذ

وقع هجوم طعن صباح اليوم (الثلاثاء) على شارع 465، بالقرب من مستوطنة عتيرت في منطقة رام الله . وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش هرعت إلى المكان بعد تلقي بلاغ عن مشتبه به وُجد بالقرب من المستوطنة، والذي قام بطعن جنود وحدة المظليين الذين قاموا بفحصه، وأصاب اثنين منهم بجروح طفيفه. ردت القوات بإطلاق النار وقتلت المنفذ، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من بيت ريما.

كما ذُكر، وصل طاقم نجمة داود الحمراء إلى المكان وقدّم للاثنين علاجًا طبيًا. سيتم نقلهما لتلقي علاج طبي في مستشفيات المنطقة، وهما يعانيان من إصابات سطحية. بعد الحادث، وصلت قوات إضافية إلى المنطقة وتقرر فرض إغلاق على القرى في المنطقة.

وفي شهادة مسعفين وصلا الى المكان :وصلنا بسرعة إلى المكان، ورأينا شابين يتجولان في المكان وهما بوعي كامل، مع إصابات سطحية في جسديهما. قدمنا لهما علاجًا طبيًا أوليًا ونقلناهما بسيارات إسعاف نجمة داوود الحمراء إلى المستشفى وحالتهما طفيفة، وتم تحييد المنفذ.

هذا هو الهجوم الثاني خلال حوالي 12 ساعة، حيث أُصيبت مساء أمس مجندة من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة في حادث دهس بالقرب من الخليل. قوات الجيش قامت بمطاردته - وتم التعرف عليه خلال الليل في مدينة الخليل، حيث وُجد في السيارة التي استخدمها لتنفيذ الهجوم. واتضح أن منفذ هجوم الدهس هو مهند طارق ازغير (17 عاما).