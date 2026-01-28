"التعاون الإسرائيلي مع أرض الصومال يشكل تهديدًا استراتيجيًا لمصر"

حذر الدكتور عبدالرحمن باديو، مستشار الرئيس الصومالي لشؤون المصالحة، من أن التقارب بين إسرائيل وأرض الصومال قد يخلق واقعًا سياسيًا وأمنيًا جديدًا في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ويؤثر مباشرة على مصالح مصر الاستراتيجية.

وقال باديو في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن أي تعاون عسكري أو استخباري بين إسرائيل وأرض الصومال سيكون استفزازًا مباشرًا لمقديشو، وقد يفاقم التوترات الإقليمية ويضعف استقرار المنطقة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية لإعادة رسم أولويات نفوذها بعد حرب غزة، بما في ذلك تعزيز حضورها الأمني والاستخباري قرب باب المندب وخليج عدن.

وأشار مستشار الرئيس الصومالي إلى أن إسرائيل تسعى من خلال الانفتاح على كيانات غير معترف بها دوليًا مثل أرض الصومال إلى تطويق القوى العربية الكبرى، وفي مقدمتها مصر، عبر بناء شبكة نفوذ تمتد على طول الساحل الشرقي لأفريقيا وشمالها. وأضاف أن هذا التحرك يمكن أن يقلص الروابط التقليدية بين الدول العربية والإسلامية ويمنح تل أبيب موطئ قدم استراتيجيًا في مناطق لم تكن تاريخيًا ضمن نطاق حركتها.

وأوضح باديو أن أي اعتراف أو تعاون إسرائيلي مع أرض الصومال قد يفاقم الانقسام الداخلي بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو والولايات الأعضاء، ويضع الأمن القومي الصومالي ضمن معادلة دولية معقدة تشمل مصالح القوى الكبرى في البحر الأحمر وخليج عدن، وتنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ في المنطقة.