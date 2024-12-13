تحول تاريخي في سوريا؟ الأكراد في سوريا في طريقهم للحوار مع النظام في دمشق

من المتوقع أن يصل وفد من قوات سوريا الديمقراطية (القوات الكردية) إلى دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم (الجمعة). وبحسب التقرير فإن الوفد سيقدم مطلبه بالحفاظ على الحكم الذاتي في شرق سوريا، مع طرح النموذج الكردي كأساس لإدارة وتنظيم الجيش في سوريا المستقبل.

وعلى خلفية التوترات المتزايدة بين القوات الكردية وتركيا والقوات المدعومين منها، تعمل الولايات المتحدة وفرنسا للتوسط بين الطرفين. وتهدف هذه الجهود إلى منع حدوث فراغ أمني في مناطق سجون ومعسكرات تنظيم داعش شرقي سوريا. في الوقت نفسه، أفادت قناة العربية ببدء وقف إطلاق النار في منبج شمالي سوريا بوساطة أمريكية.

وصرح المسؤول في الإدارة الذاتية الكردية، فدر الكعيط، أمس، أنهم مهتمون بدمج قواتهم في الجيش السوري الموحد في إطار التسوية السياسية. في الوقت نفسه، أفاد المرصد السوري عن هجمات إسرائيلية على مواقع جيش الأسد في مصياف ومنطقة حمص.