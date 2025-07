"جيش العدل يتبنى " || مسلحون يقتحمون محكمة في إيران ويقتلون تسعة أشخاص

قتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من المهاجمين وأصيب نحو 20 آخرين في هجوم مسلح على محكمة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم (السبت).

وفقًا لوكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري، اقتحم عدد من المسلحين مبنى المحكمة، وأطلقوا النار على مكاتب داخل المبنى، ثم أطلقوا النار على مدنيين في الخارج. في الوقت نفسه، أُفيد بسماع دوي انفجار في مكان الحادث، لكن لم يتضح سببه بعد. وقدّرت مصادر غير رسمية أنه ربما كان انتحاريًا، لكن لم يتم تأكيد ذلك.

