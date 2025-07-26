"جيش العدل يتبنى " || مسلحون يقتحمون محكمة في إيران ويقتلون تسعة أشخاص

قد يعجبك أيضًا -

قتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من المهاجمين وأصيب نحو 20 آخرين في هجوم مسلح على محكمة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم (السبت).

وفقًا لوكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري، اقتحم عدد من المسلحين مبنى المحكمة، وأطلقوا النار على مكاتب داخل المبنى، ثم أطلقوا النار على مدنيين في الخارج. في الوقت نفسه، أُفيد بسماع دوي انفجار في مكان الحادث، لكن لم يتضح سببه بعد. وقدّرت مصادر غير رسمية أنه ربما كان انتحاريًا، لكن لم يتم تأكيد ذلك.

https://x.com/i/web/status/1949002213705351227 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أنقذت قوات الأمن موظفي المحكمة والزوار خلال تبادل إطلاق النار. ووفقًا لمنظمة "حلبش" لحقوق الإنسان، دخل المهاجمون من شارع آزادي، مستهدفين مكاتب القضاة مباشرةً. وقال شهود عيان إن من بين الضحايا موظفون قضائيون وقوات أمنية.

أعلنت منظمة "جيش العدل" السنية مسؤوليتها عن الهجوم، واصفةً إياها بـ"ذراع العدل". وقد هددت الجماعة مؤخرًا بالانتقام لإعدام السجناء البلوش في إيران. ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، شكّل السجناء البلوش ما يقرب من ثلث إجمالي عمليات الإعدام في أبريل/نيسان الماضي، بما في ذلك أربعة رجال أُعدموا شنقًا في الثلاثين من ذلك الشهر. إضافةً إلى ذلك، ثمة مخاوف من توقع إعدام 85 سجينًا بلوشيًا آخر محتجزين في سجن زاهدان المركزي قريبًا.

"جيش العدل"، الذي سبق أن نفذ سلسلة من الهجمات ضد قوات الأمن والحرس الثوري، مُصنّف كمنظمة إرهابية من قِبل إيران والولايات المتحدة.