زيارة غامضة لقائد فيلق القدس: ماذا يفعل قاآني في العراق الآن؟

وصل إسماعيل قاآني، قائد “فيلق القدس” التابع لـالحرس الثوري الإيراني، إلى بغداد في زيارة هي الأولى له خارج إيران منذ اندلاع الحرب الأخيرة، وذلك لعقد سلسلة لقاءات مع قادة سياسيين وممثلي ميليشيات موالية لطهران.

وبحسب تقارير إعلامية، تهدف الزيارة إلى بحث تداعيات التصعيد الإقليمي على العراق، إضافة إلى محاولة الدفع نحو حل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، خاصة فيما يتعلق بتسمية رئيس وزراء جديد.

ويجري قاآني خلال زيارته مشاورات مع أطراف من “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف القوى الشيعية في العراق، في محاولة لتقريب وجهات النظر ومنع تفاقم الخلافات الداخلية التي تهدد بتفكك التحالف.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة جمود سياسي مستمرة منذ أشهر، على خلفية الخلافات حول المرشح لرئاسة الحكومة، لا سيما مع الجدل حول عودة نوري المالكي، الذي يُعد من أبرز حلفاء طهران.

كما تلقي المواقف الأمريكية بظلالها على المشهد، إذ سبق أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وقف الدعم للعراق في حال دعم ترشيح المالكي، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

ويرى مراقبون أن زيارة قاآني تعكس مسعى إيرانيًا أوسع للحفاظ على نفوذها في العراق، وضمان استقرار حلفائها في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، ومنع انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد السياسي أو الأمني.