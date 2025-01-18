عائلات الرهائن ترد على الموافقة على الصفقة، وتطالب بإنهاء الاتفاق الحالي وإعادة كافة الرهائن

على خلفية الموافقة على صفقة الرهائن: تجمعت عائلات الرهائن، مساء اليوم السبت، في ساحة الرهائنن في تل أبيب، ودعوا إلى "الحضور والقراءة معًا - هنا حتى آخر مختطف. أمة بأكملها تنتظر الإفراج عنهم"وتابعوا "أرى الجميع يعودون إلى منازلهم." وطالب الأهالي بإنهاء الاتفاق الحالي وإعادة كافة الرهائن.

وفي التجمع المسائي، ألقيت كلمات من قبل عنات، والدة ماتان أنغريست، والناجي من الأسر أميت سوسنا، وأوفري بيفاس ليفي، شقيقة ياردن بيفاس. ستحتفل عوفري بعيد الميلاد الثاني لابن أخيها، كفير بيفاس، على المسرح.

وفي بيان لعائلات الرهائن في شارع مناحيم بيغن في تل أبيب، قالت إيناف والدة ماتان تسنغاوكر الذي اختطف في غزة: "هناك أمل، هناك اتفاق شامل يعيد ماتان وكل من اختطف في غزة"وتابع "وحتى آخر المختطفين، نسمع أن الوزراء يطلعون وسائل الإعلام ويتباهون بعودتهم للقتال، والحبر لم يجف بعد، والمتطرفون يخططون بالفعل لكيفية إحباطه".

وأضاف تسينغاوكر أن نضالهم دخل مرحلة جديدة: "علينا أن نضمن أن تنفذ الحكومة الاتفاق بشكل كامل"، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخروج إلى العلن والالتزام بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

وكانت الحكومة قد وافقت الليلة المنصرمة على صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الأحد عند الساعة 8:30 صباحًا. ووافق على الاقتراح أغلبية 24 وزيرا، فيما عارضه ثمانية وزراء، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح أول الرهائن غداً بعد الساعة الرابعة عصراً. أولاً، سيتم نقلهم من حماس إلى الصليب الأحمر، ومن هناك سيسافرون لمدة نصف ساعة حتى يصلوا إلى الجيش الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يخضعوا بعد ذلك لاستقبال أولي وفحص طبي. بعد ذلك، سيتم تحديث المعلومات. سيتم نشر العائلات وأسمائهم.