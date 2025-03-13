"الرئيس يعين ثلث أعضاء مجلس الشعب"||الشرع يوقع الإعلان الدستوري لسوريا

وقع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع اليوم على الإعلان الدستوري لسوريا، وذلك بعد ان استلمها من لجنة "الإعلان الدستوري"، وصرح بعد توقيعه على المستوى "نأمل أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا، والذي نستبدل فيه الجهل بالمعرفة والمعاناة بالرحمة".

ووفقا لما أعلنته اللجنة فإن الفترة الانتقالية ستستمر خمس سنوات ستكون فيها البلاد ملتزمة باتفاقيات حقوق الانسان الموقعة ، كما ذكرت اللجنة "أننا حافظنا على مبدأ أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" وأعلنت اللجنة أن "المسودة أكدت على حرية الإعلام والتعبير، كما أن المسودة فصلت بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وشددت على استقلال القضاء.

كما منح الرئيس بموجب اللجنة حق تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وأعطته سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد. ومنح أيضا بحق تعيين ثلث مجلس الشعب لضمان تمثيل الجميع.