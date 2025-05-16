دونالد ترامب:"إيران تريد إقامة علاقات تجارية مع الولايات المتحدة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "إيران تريد التعامل معنا تجاريًا، أليس كذلك؟ صدقوني، أوافق على ذلك. أستخدم التجارة لتصفية الحسابات وتحقيق السلام". كما بعث برسالة مباشرة إلى طهران "لكنني أخبرت إيران أننا نعقد صفقة. وستكونون سعداء للغاية"، في إشارة إلى الضغوط التي يمارسها على طهران بشأن الاتفاق النووي.

جاءت تصريحات ترامب في المقابلة التي أُجريت معه قبل مغادرته أبوظبي في ختام جولة استغرقت أربعة أيام في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران، وخاصة بشأن القضية النووية الإيرانية، حيث يعد استخدام التجارة كوسيلة ضغط دبلوماسية جزءا من استراتيجية ترامب لحل النزاعات من خلال الوسائل الاقتصادية وليس العسكرية. ومن الممكن أن يفتح هذا النهج طريقا جديدا في العلاقات الأميركية الإيرانية، التي اتسمت لفترة طويلة بعدم الثقة والعقوبات.

واختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، زيارته إلى الشرق الأوسط، بزيارة أبوظبي عاصمة الإمارات. وعند مغادرته البلاد، أشار إلى المحادثات مع إيران، وأكد على أن بلاده تلقت مقترحا بشأن الاتفاق النووي: "من الأفضل لهم أن يتصرفوا بسرعة، وإلا فسوف تحدث أشياء سيئة".

وبعد ذلك تحدث الرئيس عن وضع الرهائن في غزة وقال: "إنهم (الرهائن) في وضع سيئ، كل واحد منهم في مكان مختلف، وسوف نعرف قريبا ما إذا كنا سنتمكن من إطلاق سراحهم". وعندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادرا على التوصل إلى إطلاق سراح الرهائن، قال: "لا أعرف، سنعرف قريبا جدا".

وفي وقت سابق أشار ترامب إلى الحرب في غزة قائلا"نحن ننظر إلى غزة، الكثير من الناس هناك يعانون ويتضورون جوعاً، وسوف نعتني بالأمر".

ومن جهته قال نائب رئيس وزراء الإمارات في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد قدمنا ​​أكثر من 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية التي دخلت غزة. ولولا اتفاقيات إبراهيم التي وُقّعت بفضل ترامب، لما دخلت هذه الكمية الضخمة من المساعدات غزة".وأضاف: "أولاً، علينا إخراج الرهائن. نحتاج إلى الهدوء في غزة، وإلى سلطة غير حماس تحكم غزة. إذا استطعنا تقديم أفكار محددة حول هذا الموضوع، فسنكون سعداء بذلك دائمًا".

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، قال: "لقد سئموا من الوضع الراهن. وسواء كان لهم دور (في غزة) أم لا، فالأمر يعتمد على الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما فيما إذا قرروا التحرك، ولكن في نهاية المطاف، ينبغي للفلسطينيين وحدهم السيطرة على المكان (في غزة)".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب خلال زيارته للسعودية: "إسرائيل تقاتل منذ زمن طويل. إنهم يستحقون الكثير من التقدير، وشعبي يستحق الكثير أيضًا. لولا الولايات المتحدة، لما كان الرهائن على قيد الحياة الآن. هناك حوالي 20 منهم على قيد الحياة، وسنُخرجهم خطوة بخطوة".

كما لخصت المتحدثة باسم البيت الأبيض لقاء ترامب مع الرئيس السوري احمد الشرع، وكشفت أن "الرئيس الشرع أدرك الفرصة الكبيرة التي أتاحها خروج الإيرانيين من سوريا، فضلاً عن المصالح المشتركة للولايات المتحدة وسوريا في مكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيميائية، وأكد التزامه بالانسحاب من إسرائيل في عام 1974"

واختتم الرئيس الشرع كلمته بالأمل في أن تعمل سوريا كحلقة وصل أساسية في تسهيل التجارة بين الشرق والغرب، ودعا الشركات الأميركية إلى الاستثمار في النفط والغاز السوريين.