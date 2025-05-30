الجيش الإسرائيلي: "منظمات الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية تُفضّل التعاون مع حماس على التعاون معنا"

زار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، معبر كرم أبو سالم، اليوم الجمعة، للتنديد بـ"التضليل الإعلامي المُتداول عبر الإنترنت" بشأن المساعدات المُقدّمة إلى غزة. ووفقًا لدفرين، "دخلت ما يقرب من 900 شاحنة مساعدات إلى غزة هذا الأسبوع، ومن المتوقع وصول أكثر من 80 شاحنة أخرى يوم الجمعة". وأوضح"خلفي، تنتظر مئات شاحنات المساعدات الوصول إلى غزة".

وسلط المتحدث الضوء على مراكز التوزيع الجديدة التي يُديرها صندوق غزة الإنساني (GHF): "تم توزيع 16,000 طرد مساعدات في الأيام الأخيرة. تكفي كل طرد لعائلة بأكملها لمدة أسبوع". اتهام الأمم المتحدة بتفضيل التعاون مع حماس

وانتقد دفرين بشدة منظمات الأمم المتحدة "المساعدات مُتاحة، لكن منظمات الأمم المتحدة تُفضّل التعاون مع حماس على التعاون معنا". وأكد على أن "عدة مراكز توزيع، أُنشئت بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ومكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، تعمل الآن، ومن المقرر افتتاح مركز ثالث في الأيام المقبلة".

وأكد المتحدث أن "حماس سرقت المساعدات المخصصة للمدنيين وجوعت السكان لفترة طويلة جدًا"، مؤكدًا على أن "صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي سيواصل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان المدنيين".