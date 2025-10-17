قيادي في حماس:"نعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال الفترة الانتقالية"

قال القيادي الكبير في حركة حماس محمد نزال، لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن "الحركة تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال فترة انتقالية"، مشيرا إلى أن"الحركة مستعدة لوقف إطلاق نار يصل إلى خمس سنوات من أجل إعادة إعمار قطاع غزة المدمر، مع تقديم ضمانات لما سيحدث بعد ذلك ومنح الأفق والأمل للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة".

ودافع نزال عن "الإجراءات التي تنفذها الحركة في غزة، ومنها تنفيذ عمليات إعدام علنية، الاثنين المنصرم، وقال "دائماً هناك إجراءات استثنائية في ظروف الحرب، هؤلاء الذين تم اعتقالهم ثم إعدامهم تم إعدامهم بناء على حيثيات وعلى تحقيقات". وقال إن الذين جرى إعدامهم مجرمون ضالعون في جرائم قتل، حسب زعمه.

وسبق لحماس أن عبرت عن هذه الآراء على نطاق واسع، لكن توقيت تصريحات نزال يعكس العقبات الرئيسية التي تعيق الجهود المبذولة لإرساء نهاية كاملة للحرب في غزة، وذلك بعد أيام من الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.وتشير هذه التصريحات إلى وجود فجوات كبيرة بين مواقف حماس وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة، قبل المفاوضات المتوقعة التي ستتناول سلاح حماس وكيفية إدارة القطاع.

ورداً على طلب للتعليق على تصريحات نزال، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل الالتزام بجانبها من الخطة وتنفيذه"، وأضاف "يفترض أن تطلق حماس سراح جميع المختطفين في المرحلة الأولى. لكنها لم تفعل. حماس تعرف مكان جثث رهائننا. بموجب هذا الاتفاق، يجب نزع سلاح حماس. لا شروط ولا استثناءات. لم تفعل ذلك. يجب على حماس الالتزام بالخطة المكونة من عشرين نقطة. الوقت ينفد أمامها".