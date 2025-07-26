الخارجية الإسرائيلية: إسرائيلي تعرض لاعتداء في أثينا من قبل مهاجر وأُصيب في أذنه

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أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تعرض إسرائيلي لهجوم في أثينا وإصابته في أذنه. ووفقًا للتقرير، يبدو أن المهاجم مهاجر، وقد هتف عليه بشعارات تطالب بـ"فلسطين حرة" - قبل لحظات من مهاجمته جسديًا.

وأوضحت الوزارة أيضًا أن "القضية معروفة، ويتولى التعامل معها قسم الإسرائيليين في الخارج التابع للقسم القنصلي، بالتعاون مع السفارة الإسرائيلية في اليونان". وأضافت: "تنظر إسرائيل إلى القضية بجدية، وتتوقع ردًا سريعًا وحازمًا من أجهزة إنفاذ القانون المحلية"، مؤكدةً على "عدم التسامح مطلقًا مع مثل هذه الهجمات المعادية لإسرائيل".

ولا تزال الحالة الطبية للإسرائيلي المصاب غير واضحة حتى الآن، ولكن وفقًا للبيان، فإن الإصابة تتعلق بإصابة في أذنه.