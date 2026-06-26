سلطنة عُمان: إطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الجمعة، بإعلان سلطنة عُمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، لإطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن، وفقاً للقانون الدولي وقانون البحار، بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز بكل حرية ودون قيود أو شروط.

وأعرب البديوي، في بيان، عن رفض وإدانة مجلس التعاون الخليجي "بأشد العبارات للادعاءات الصادرة عن إيران وتهديدها لحرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد هذه الخطوة العُمانية القيّمة والتي ستسهم في إجلاء البحارة العالقين وتعزيز سلاسل الإمداد للاقتصادين الإقليمي والعالمي".واشار بهذه المبادرة التي "تجسد النهج الحكيم الذي تنتهجه سلطنة عُمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وترسيخ مبادئ القانون الدولي، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة الإقليمية الدولية".