الجولة الرابعة من تبادل الأسرى| ثلاثة رهائن إسرائيليين يعودون إلى إسرائيل اليوم: شروط الإفراج عنهم

بدأت المرحلة الرابعة من عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الثلاث، صباح اليوم السبت، وتشمل كيث سيجال، وعوفر كالديرون، وياردين بيباس، بعد 484 يوما من الأسر. ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفوا من كيبوتسي كفار عزة ونير عوز من موقعين مختلفين من القطاع، مدينة غزة وخان يونس.

وسيتم إطلاق سراح ياردين بيباس، بينما ستبقى زوجته شيري وطفليهما كفير وأرييل في الأسر. وطلبت إسرائيل من حماس معلومات عن مصيرهم، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن العائلة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "الرهائن الثلاثة المحررين سيتم نقلهم إلى مستشفيي إيخيلوف وشيبا بعد إجراء تقييم طبي أولي لهم. كما أن مستشفيي برزيلاي وسوروكا في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ. وكما في المراحل السابقة، سيتم مرافقة الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي ونقلهم إلى مركز استقبال الريم، حيث سيحصلون على الإسعافات الأولية اللازمة وسيتم جمعهم مع عائلاتهم."

وبعد الصور المزعجة التي ظهرت في عملية خان يونس السابقة، حيث حاصرت الحشود السيارات التي تحمل رهائن، غيرت حماس إجراءاتها لتجنب الفوضى. ولا يزال هناك 82 رهينة في الأسر، ومن المتوقع إطلاق سراح 23 منهم في المراحل المقبلة: 15 على قيد الحياة و8 قتلى. وسيتم إرجاع الرفات في المرحلتين الأخيرتين من الاتفاق.

في هذه الأثناء، من المتوقع أن يفتح معبر رفح، اليوم السبت، لإجلاء الجرحى إلى مصر، وخاصة أعضاء حركة حماس. وسيتمكن نحو 50 جريحًا فلسطينيًا من العبور يوميًا، برفقة ثلاثة أشخاص.