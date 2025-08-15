بعد زيارة بن غفير، محامي البرغوثي "يعرب عن مخاوفه من تدهور حالته الصحية"

قد يعجبك أيضًا -

بعد زيارة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للسجن أمس، والتي شملت أيضًا زيارة زنزانة مروان البرغوثي، الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد ، يردّ خضر شقيرات، محاميه، في مقابلة خاصة مع i24NEWS.

كما تذكرون، البرغوثي مسجون في إسرائيل منذ عام 2004، ويعتبره الفلسطينيون من أبرز المرشحين لخلافة أبو مازن في رئاسة السلطة الفلسطينية.

على أية حال، أشار شقيرات في المحادثة إلى أن البرغوثي يظهر على رأس قوائم حماس، من قبلها باعتباره السجين الأول الذي سيتم إطلاق سراحه في أي اتفاق، كجزء من المفاوضات مع إسرائيل - ولكن الآن من الممكن أن الوزير بن غفير يشير إلى نيته عدم إطلاق سراح مروان على الرغم من سوء حالته الصحية.

يقول شقيرات: "واجهتُ صعوبةً في التعرّف عليه على الشاشة. ما رأيتُه كان نصف إنسان. يبدو أن بن غفير أضرّ كثيرًا بظروف السجناء في السجن، وكان ذلك واضحًا على وجه البرغوثي. بالمناسبة، لا أزوره إلا مرةً كل بضعة أشهر. أخشى جدًّا أن تقتله إسرائيل قبل بدء تنفيذ الصفقة..."

27A

أمس، التقى بن غفير والبرغوثي بحضور مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، المفوض العام كوبي يعقوبي. في مقطع فيديو تم تصويره خلال الزيارة، شوهد بن غفير وهو يتحدث مع البرغوثي. قال بن غفير للبرغوثي: "أنتم لن تنتصروا". وهدد بن غفير قائلاً: "من يتعرض لشعب إسرائيل، من يقتل أطفالنا، من يقتل نساءنا، سنمحيه. يجب أن تعرفوا ذلك، على مدار التاريخ".