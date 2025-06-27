هذه هي المواضيع التي تمت مناقشتها خلال المباحثات بين إسرائيل وسوريا

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أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، توماس باراك، اليوم (الجمعة) في حديث مع قناة الجزيرة أن الحكومة السورية الجديدة تُجري "حوارًا هادئًا" مع إسرائيل حول عدد من القضايا، والتي تشمل قضية الحدود، وتواجد الجيش الإسرائيلي على أراضي البلاد، وقدرة الحكومة للحفاظ على دولة قابلة للحياة.

وأكد باراك في المقابلة أن نظام الرئيس أحمد الشرع ليس معنيًا بالصراع مع إسرائيل أو الحرب معها، لذا "يجب أن نكون متفائلين ونمنح سوريا فرصة". وفي تغريدة على حسابه على تويتر، صرّح باراك بأن سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد فتح الباب أمام السلام، وأن رفع العقوبات سيسمح للشعب السوري بالتقدم نحو الرخاء والأمن.

وعلى صعيد متصل تحدثت تقارير إسرائيلية عن إجراء مسؤولين سوريين محادثات مغلقة بصورة مباشرة خلال الأيام الأخيرة وبصورة يومية، ورجحت مصادر إسرائيلية إمكانية التوصل الى اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل حتى نهاية فترة الرئيس ترامب.