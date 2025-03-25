"السعودية قد تنضم إلى مواجهة الحوثيين"

على خلفية الضربات التي توجهها الولايات المتحدة الى جماعة الحوثي في اليمن بعد استهداف الجماعة السفن في البحر الأحمر، وإطلاقها الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل، صرح د.شاؤول يناي – باحث ومحاضر بشؤون الشرق الأوسط ومختص بشؤون الدول الخليجية خلال برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبة أنه " لا توجد وحدة ساحات وأن الحوثيين بقوا وحدهم، والسعودية قد تنضم الى مواجهة الحوثيين". لمتابعة تصريحاته في الفيديو

وقال يناي "هم يلحقون ضررا في الملاحة بالبحر الأحمر ومصر وإسرائيل، هذا الأمر يغضب الأمريكيين ودول المنطقة، الحوثيون يدمرون اليمن المدمرة لصالح غزة، يجب أن يفهموا أن قواعد اللعبة تغيرت، لا توجد حلقة النار ولا توجد وحدة الجبهات، لقد بقوا وحدهم وعليهم ان يفكروا بتقليص خسائرهم أو الاستمرار بمواجهة الضربات الأمريكية وقد تنضم السعودية ، إنهم مكروهين من قبل السعوديين، والسعوديين بقوا وحدهم في مواجهة الحوثيين حين هجرهم الاماراتيون والأمريكيون، وايران شاركت بالهجوم على السعودية، الآن ايران معزولة والحوثيين معزولين، والقبائل داخل اليمن سئمت الحوثيين وبدأت تتلقى المال والسلاح من الولايات المتحدة والسعودية، حيث أنه يوجد إدراك بأنه لا يمكن طردهم بالغارات الجوية وإنما عن طريق القبائل اليمنية".

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