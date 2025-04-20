الولايات المتحدة تشرع ببناء قاعدة عسكرية على الحدود التركية السورية

أفادت تقارير أن الولايات المتحدة تسعى لبناء قاعدة عسكرية في كسد على الحدود التركية السورية وتشرف على البحر الأبيض المتوسط، كما اقترحت واشنطن إقامة قاعدة للتنسيق المشترك بين قسد والقوات الموالية لتركية للحفاظ على سد تشرين.

الصحافي من الجولان عطا فرحات يوضح :"على ما يبدو تقوم الولايات المتحدة بإعادة انتشار وتموضع في سوريا وليس انسحابا، ومن الممكن أن يكون تقليص لقواتها، يوجد عدد من القواعد العسكرية في المناطق الشرقية والتي انسحبت منها فعليا، لكن الجديد هو القاعدة الجديدة في منطقة كسد على البحر الأبيض المتوسط، انتقلت الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا الى شمال غرب سوريا على البحر المتوسط ، على طول الحدود مع تركيا".

وتابع :"يعتبر الموقع من أهم النقاط التي يمكن للأمريكيين التواجد بها وتشرف المنطقة على الساحل السوري، أي المناطق التي عانت من مجازر خلال الأشهر الماضية، علما بأن القوات الأمريكية وضعت خلال الأيام الماضية خطة للانسحاب من الرقة أو دير الزور حيث العشائر العربية الكبيرة مع البقاء في رميلان وهي قاعدة جوية كبيرة في منطقة الحسكة وتعتبر قاعدتها الجوية الرئيسية".

وقال فرحات إن "الولايات المتحدة اقترحت إقامة قاعدة للتنسيق المشترك بين قسد والقوات الموالية لتركيا للحفاظ على سد تشرين، واقترحت تواجد قوات من الجيش السوري الجديد الذي تم تدريبه في منطقة التنف ، وتحدثوا عن انتشار للجيش السوري الجديد في منطقة الحدود والحديد هنا عن القوات التي قامت الولايات المتحدة بتدريبها"