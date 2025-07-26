مسؤول سوري يكشف عن تطورات المحادثات مع قسد والعلاقات مع واشنطن

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أعلن مدير إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، "عدم تسجيل أي تقدم بشأن تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" والذي أبرم في 10 مارس/آذار الماضي. وأكد إدلبي خلال تصريحات الجمعة مع القناة "الإخبارية السورية" أن "قسد استحوذت على موارد محافظة دير الزور".

المسؤول السوري أشار إلى أن واشنطن "في تفاهم تام" مع الحكومة السورية في ملفات مختلفة، وذكر أن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السورية و"قسد" في العاصمة الفرنسية باريس جاء في إطار "المفاوضات الجارية بهدف تحقيق الاندماج الكامل".

وشدد إدلبي على أن الولايات المتحدة وفرنسا "تؤمنان بضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة سوريا". وتابع أن موقف المسؤولين الفرنسيين "يُظهر استعداد فرنسا للضغط على قسد من أجل التوصل إلى حل يريده السوريون".

ويشار الى أن الرئيس السوري أحمد الشرع وقع في تاريخ 10 آذار/مارس الماضي اتفاقا مع قائد قوات سوريا الديموقراطية "قسد" مظلوم عبدي لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا ورفض التقسيم. لكن لم يتم تقدم في الملف رغم عقد عدة اجتماعات.