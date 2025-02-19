محلل تركي :"إسرائيل تريد إنشاء ممر داوود في سوريا"

رد المحلل التركي مهند اوغلوا على ادعاء الضيف الإسرائيلي الخبير بالشؤون التركية د.حاي ايتان كوهين باتاروجاك خلال حلقة هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبة بأن "تركيا تقترب من الحدود الإسرائيلية جراء توغلها في سوريا" بأن "إسرائيل تحاول إنشاء ممر داوود في الأراضي السورية ومن خلال دعم المكونات الانفصالية في شمال شرق سوريا، والتي تتواجد على الحدود المباشرة مع تركيا".

وتابع اوغلو :"هناك محاولة إسرائيلية بتوصيل ممر دولي حتى تأخذ أجزاء من الأراضي التركية الحالية، والذي تحدث عنه الرئيس اردوغان حيث قال أن هناك مخططا إسرائيليا للاستيلاء على الأراضي التركية، وأكد أنه لولا دعم تركيا لإسقاط النظام السوري، لكنا قد رأينا هذا الممر أصبح حقيقيا، ما يزعج إسرائيل أن تركيا تعلم هذه المخططات وتفشلها".

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