تقارير في إيران: توزيع منشورات تدعو إلى إسقاط النظام في طهران

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ذكرت مصادر إعلامية إيرانية محلية أنه تم توزيع منشورات تدعو لإسقاط النظام اليوم (الثلاثاء) في عدة نقاط بطهران.

كُتب على المنشورات التي وُزِّعت: "بداية ثورة المظلومين. بداية عملية إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، ونهاية الحكم القمعي للجمهورية الإسلامية. هذه لحظات حاسمة. حان الوقت لإسقاط هذا النظام، والنزول إلى الشوارع لنتمكن معًا من إسقاطه".

يجب أن نعمل معًا بشجاعة وعزيمة راسخة لتسريع انهيار هذا النظام وإسقاطه. يا شعب إيران، يا إخوتي وأخواتي الإيرانيين الشجعان، حان وقت المقاومة - لن نتوقف حتى نحقق هدفنا،" كما جاء في المنشور. "لا خوف، سنواجه الظالمين بالحجارة والعصي - الله معنا. أشعلوا النار في الشوارع والطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة والحواجز."