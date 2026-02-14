إسرائيل تتصدر التصنيف العالمي لتلوث الهواء بسبب سحابة غبار كثيفة

أفادت بيانات مؤشر جودة الهواء AQI الأمريكي في الوقت الفعلي، السبت، بأن إسرائيل تصدرت العالم من حيث مستويات التلوث، حيث سجّلت القدس مؤشرًا بلغ 777، وتل أبيب 720، وهو ما يصنف جودة الهواء على أنها "خطيرة جدًا". وتعد هذه المستويات استثنائية مقارنةً بمدن أخرى عادةً متأثرة بالتلوث، والتي سجلت مؤشرات أقل بكثير في نفس الفترة.

أسباب التلوث والتحذيرات الصحية

يشمل مؤشر AQI قياس تركيز مجموعة من الملوثات مثل الجسيمات الدقيقة PM2.5 وPM10، الأوزون عند سطح الأرض، ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين. وأوضح وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أن ارتفاع التلوث جاء نتيجة لعاصفة غبارية قوية حملتها الرياح، وصلت فيها تركيزات الجسيمات في بعض المناطق إلى خمسين ضعف معدلاتها المعتادة.

وحذرت السلطات الصحية في إسرائيل الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك مرضى القلب والرئة، كبار السن، الأطفال والحوامل، من التعرض لأي نشاط بدني في الهواء الطلق، مع توصية لبقية السكان بالحد من الأنشطة المجهدة خارج المنازل.

توقعات بتحسن تدريجي

من المتوقع أن تتحسن جودة الهواء تدريجيًا مع تحرك السحابة، قبل أن تتلاشى بشكل واضح خلال الليل واليوم التالي، حسب توقعات وزارة البيئة.