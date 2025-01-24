وزارة الخزانة الأميركية تنهي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

رسميا أنهت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، "عقوبات أميركية كانت مفروضة على عشرات الجماعات والمستوطنين الإسرائيليين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك في تراجع عن قرارات اتخذها الرئيس السابق جو بايدن"، وقالت وزارة الخزانة في بيان، اليوم الجمعة، إن "جميع الممتلكات والمصالح التي تم تجميدها بموجب العقوبات في عهد بايدن تم رفع الحظر عنها الآن".

وينفذ هذا الإجراء الخطوة الأولى التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن في فبراير 2024، والذي سمح بفرض عقوبات مالية على مستوطنين إسرائيليين وجماعات المستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين أو تدمير ممتلكاتهم.

وأدت العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن، إلى قطع علاقات المستوطنين والمنظمات الإسرائيلية بالمؤسسات المالية الأميركية، وتجميد أصولهم في الحسابات المصرفية الأميركية.

وكانت إدارة بايدن، قد اتخذت في فبراير/شباط المنصرم مجموعة من الخطوات، بما في ذلك العقوبات المالية، ضد المستوطنين بسبب العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً وأنه عرف تصاعداً كبيراً منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.