إسرائيل تستدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط

استدعى الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، اليوم السبت، مع اتساع نطاق عملياته في قطاع غزة، وتمت الموافقة على الخطة، أمس الجمعة، خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش والقيادة الأمنية.

بينما تنتظر الخطة التصديق النهائي من مجلس الوزراء الأمني، المقرر انعقاده، غدا الأحد، يُعتقد أن هذه الخطوة تُعتبر إجراءً شكليًا.

وفي السياق أفاد موقع "واي نت" الإخباري بأنه "سيتم نشر جنود الاحتياط على حدود إسرائيل مع لبنان وفي الضفة الغربية، ليحلوا بذلك محل جنود نظاميين سيقودون هجوما جديدا على غزة".

في الوقت الحالي، توجد ثلاث فرق من الجيش الإسرائيلي تعمل في غزة. وبينما صرّحت القيادة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا بأن هدفها النهائي هو إزاحة حماس، فإن الهدف الحالي الأكثر تحفظًا هو الضغط على الجماعة الجهادية لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت التعبئة التي أُعلن عنها يوم السبت تُمثل تغييرًا حاسمًا في الاستراتيجية، أم زيادة أخرى في الضغط على حماس.