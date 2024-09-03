بينما تواصل إيران التهديد بالانتقام من إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، يشير تقرير جديد لخبراء في هذا الشأن إلى أن أحد الصواريخ المتقدمة التي ستستخدمها طهران في أي هجوم مستقبلي ضد إسرائيل أقل دقة بكثير مما كان يعتقد سابقًا حسبما نشرته اليوم (الثلاثاء) وكالة أسوشييتد برس للأنباء.

تقرير : الصواريخ الإيرانية الباليستية غير دقيقة بالفعل

تأتي هذه النتيجة بعد أشهر من فشل الهجوم الإيراني على إسرائيل، حيث اعترض تحالف بقيادة الولايات المتحدة العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل في نيسن/أبريل، ويبدو أن صواريخ أخرى فشلت في الإطلاق أو تحطمت أثناء الطيران.

وقد فحص المحللون في مركز جيمس مارتن لدراسة منع الانتشار النووي الهجوم الإيراني على قاعدة نفاطيم الجوية الإسرائيلية، الواقعة على بعد حوالي 65 كم جنوب القدس في النقب، وخلصوا إلى أن إيران استخدمت صاروخ عماد، وهو نسخة من صاروخ شهاب 3 الذي صنعته كوريا الشمالية في السابق، قدر الخبراء أن دائرة خطأ هذا الصاروخ تبلغ 500 متر.

وعلى افتراض أن إيران كانت تهدف إلى ضرب حظائر الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز F-35I، قام المحللون بقياس المسافة بين الحظائر ومناطق سقوط الصاروخ. وتم الحصول على رقم متوسط يبلغ حوالي 1.2 كيلومتر لـ "الخطأ الدائري المحتمل" - وهو قياس يستخدمه الخبراء لتحديد دقة السلاح بناء على نصف قطر الدائرة التي تحيط بـ 50% من مكان سقوط الصواريخ. وهذا أسوأ بكثير من دائرة الخطأ البالغة 500 متر، والتي قدرها لأول مرة المتخصصون في صواريخ عماد، قامت إيران بشكل منفصل بتسويق صواريخ عماد للمشترين الدوليين المحتملين على أن دائرتها تصل الى 50 متر.

Wisam Hashlamoun/Flash90 نظام مضاد للصواريخ يطلق صواريخ اعتراضية بينما تطلق الطائرات بدون طيار والصواريخ من إيران، كما يظهر في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أرشيف

الاستنتاج الآخر هو أن العديد من الصواريخ قد أسقطت في الهجوم السابق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن. وزعم الأمريكيون أنهم أسقطوا 80 طائرة مسيرة تحمل قنابل وستة صواريخ باليستية على الأقل. كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، ويبدو للخبراء أن الادعاء الأولي باعتراض 99٪ من الصواريخ،يبدو مبالغًا فيه.

وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة أسوشييتد برس إنهم يقدرون أن 50% من الصواريخ الإيرانية إما فشلت في الإطلاق أو تحطمت قبل الوصول إلى هدفها. وهذا يثير المزيد من الشكوك حول قدرات الترسانة الصاروخية الإيرانية.

أسئلة حول هجوم مستقبلي على إيران

لا تشترك إيران في حدود مع إسرائيل، وتبعد المسافة بين البلدين نحو 1000 كيلومتر في أقصر مسافة، مما يجعل برنامج إيران الصاروخي حيويا لها في أي هجوم عسكري مباشر، ومع ذلك، كلما طالت المسافات، كلما زادت الأخطاء الطفيفة في نظام توجيه الصاروخ مع تأثيرات الرياح والطقس المختلف.

ويمكن لإيران أيضًا أن تطلب المساعدة من الجماعات المسلحة المتحالفة معها مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن للتغلب على الدفاعات الإسرائيلية. وأجرت إسرائيل وحزب الله تبادلا كثيفا لإطلاق النار خلال هجوم حزب الله على إسرائيل في 25 آب/أغسطس، ردا على اغتيال القيادي الكبير في المنظمة فؤاد شكر. ومع ذلك، فإن أداء إيران الضعيف في أبريل/نيسان وسنوات من الإجراءات المضادة ضد برنامجها للصواريخ الباليستية يثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستتمكن حتى من ضرب أهداف بدقة من هذه المسافة.