القضية التي أثارت ضجة في إسرائيل: i24NEWS تقدمت بطلب لإزالة أمر حظر النشر

تقدمت قناة i24NEWS الإخبارية بطلب لرفع أمر النشر في القضية الممنوعة من النشر، والتي هي قيد التحقيق. وعلى الرغم من حظر النشر، تم نشر تفاصيل القضية على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد اطلع عليها جمهور واسع بالفعل.

تم تقديم الطلب من خلال المحاميتين مايا بن غال ونوعا نودلمان من مكتب شيمعوني غروس وشركاه.