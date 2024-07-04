القضية التي أثارت ضجة في إسرائيل: i24NEWS تقدمت بطلب لإزالة أمر حظر النشر

على الرغم من حظر النشر، تم نشر تفاصيل القضية على شبكات التواصل الاجتماعي وقد تم كشفها بالفعل لجمهور واسع

i24NEWS
i24NEWS
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لوغو i24NEWS
لوغو i24NEWSi24NEWS

تقدمت قناة i24NEWS الإخبارية بطلب لرفع أمر النشر في القضية الممنوعة من النشر، والتي هي قيد التحقيق. وعلى الرغم من حظر النشر، تم نشر تفاصيل القضية على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد اطلع عليها جمهور واسع بالفعل.

تم تقديم الطلب من خلال المحاميتين مايا بن غال ونوعا نودلمان من مكتب شيمعوني غروس وشركاه.

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