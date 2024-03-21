تقرير: من غير المرجح دعوة بنيامين نتنياهو للتحدث أمام الكونغرس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه من غير المرجح أن تتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث أمام الكونغرس الأمريكي، بعد يوم واحد من إعلان رئيس البرلمان الجمهوري أنه يفكر في توجيه مثل هذه الدعوة.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد أكد وفق التقارير التي تفيد بأنه "يدرس دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس" وسط الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة ضد حركة حماسوقال جونسون: "إنه أحد الأشياء التي نضعها في الاعتبار وقد نحاول الترتيب لذلك". “أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نظهر التضامن والدعم مع إسرائيل الآن في وقت نضالها الكبير ونحن بالتأكيد نؤيد هذا الموقف وسنحاول تعزيز ذلك بأي طريقة ممكنة”.

يأتي ذلك بعد أن تحدث زعيم الديمقراطيين تشاك شومر ضد نتنياهو، معربًا عن عدم ثقته به ودعا إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين نقلا عن موقع "والا نيوز" الإسرائيلي، فإن افتقار شومر والديمقراطيين لدعم نتنياهو يجعل من غير المرجح أن تتحقق خطة جونسون.