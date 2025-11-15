هاجم الإعلامي المصري البارز، نشأت الديهي، الصحافي السعودي عبد الرحمن الراشد، في هجوم حاد وغير مسبوق على خلفية مقال نشره الأخير حول "النظام الإقليمي الجديد" في الشرق الأوسط الذي تقوده إسرائيل، تركيا ودول الخليج.

في مقاله، الذي نُشر على قناة "هداسا إكسبرس" وتُرجم إلى العبرية، ادعى الراشد أن "إسرائيل وُلدت من جديد كقوة منافسة إقليمية" وأن الولايات المتحدة تعتبرها "قوة تدميرية لإيران، حزب الله، حماس، الأسد، والحوثيين".

في رده الذي تم بثه عبر قناة TeN المصرية، وصف الديهي الراشد بأنه "أغبى الصحفيين في الإعلام العربي"، ورفض تحليله بشكل قاطع. وقال له: "اذهب وراجع دروس الجغرافيا والتاريخ"، متسائلًا عن مدى صحة رؤيته للواقع.

الديهي وصف إسرائيل بأنها "زائدة دودية في منطقة مريضة"، مشيرًا إلى أنها "سرطان نشط في جسد مريض". وأضاف أن الراشد يحاول "محو دور مصر وإيران"، متجاهلًا الحقائق الأساسية.

وأكد الديهي أن "الكيان الثابت في المنطقة هو مصر"، مشددًا على أن التاريخ والجغرافيا يقولان هذا بوضوح. الهجوم يكشف عن الانقسام العميق في العالم العربي حول الدور المستقبلي لإسرائيل في الشرق الأوسط.