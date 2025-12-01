هل يقترب تحالف تركي–إيراني لمواجهة التوسع الإسرائيلي في سوريا؟

تزايدت المخاوفُ الإقليميةُ من التوسعِ الإسرائيلي، وهو ما أكدت عليه أنقرةُ وطهران خلال مباحثاتٍ رفيعةٍ في طهران، حيث ناقش الجانبان تداعياتِ التصعيدِ الإسرائيلي وملفَّ سوريا، وسط مؤشراتٍ لتحولاتٍ محتملةٍ في خريطةِ التحالفات.

تعتبرُ تركيا وإيران التوسعَ الإسرائيليَّ أكبرَ تهديدٍ أمنيٍّ في المنطقة، وهوَ موقفٌ تمَّ التأكيدُ عليه خلالَ مباحثاتٍ أجراها وزيرُ الخارجيةِ التركيُّ هاكان فيدان في طهران. خلالَ اللقاءِ، بحثَ الجانبانِ قضايا إقليميةً ودوليةً، وعبّرا عن قلقِهِما من التصاعدِ الإسرائيليِّ، وطالبا المجتمعَ الدوليَّ بالتدخلِ لوقفِ التدخلاتِ في سوريا التي تزيدُ من تأزيمِ الأوضاعِ الأمنية.

تركيا، رغمَ مواقفِها المعقدةِ من حزبِ الله، باتت تُظهرُ مؤشراتٍ على إمكانيةِ إعادةِ تشكيلِ تحالفاتٍ إقليميةٍ لمواجهةِ التهديداتِ الإسرائيليةِ المستمرة، خصوصًا بعدَ العدوانِ الإسرائيليِّ الأخيرِ. بعضُ المصادرِ تشيرُ إلى احتمالِ تطورِ تعاونٍ أوسعَ بين أنقرةَ وحزبِ الله، خاصةً في ظلِّ تغيرِ موازينِ القوى الإقليمية، وتركيزِ تركيا على مواجهةِ التوسعِ الإسرائيليِّ، وعدمِ الاستقرارِ في سوريا ولبنان.

ومعَ ذلكَ، تبقى العلاقةُ بين تركيا وحزبِ اللهِ محكومةً بحساباتٍ دقيقةٍ، إذ لم تتبنَّ تركيا دعمًا علنيًّا قويًّا للحزبِ، لكنها قد تلجأُ إلى دعمٍ ضمنيٍّ في مواجهةِ إسرائيل. ويرى مراقبونَ أنَّ تحالفًا تركيًّا–إيرانيًّا مع حزبِ اللهِ قد يتشكلُ تحتَ سقفِ مقاومةِ التوسعِ الإسرائيليِّ، على الرغمِ من التحدياتِ والمصالحِ المتداخلةِ التي تحكمُ هذه العلاقة، وهوَ ما يجعلُ المشهدَ الإقليميَّ أكثرَ تعقيدًا وحساسية.