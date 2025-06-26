قبل دقائق من وفاته: بعث الضحية لزوجته رسالة كشفت اسم القاتل

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أعلنت الشرطة اليوم (الخميس) حل قضية مقتل محمد همام الذي قتله ابن أخيه وتمكن من إرسال رسالة لزوجته في لحظاته الأخيرة كشفت عن اسم القاتل.

في الشهر الماضي قُتل محمد همام، ابن مدينة طمرة ويبلغ من العمر 44 عامًا. أُصيب الضحية بإطلاق نار في منطقة مفتوحة بالقرب من مكان سكنه، مشى مسافة عشرات الأمتار حتى انهار، ونقل إلى مستشفى رمبام وهو في حالة خطيرة - ولاحقًا أُعلن عن وفاته.

وصل محققو الوحدة المركزية في لواء الشمال إلى مكان الحادث، وفتحوا تحقيقًا في ملابسات القضية، وخلال وقت قصير تمكنوا من الوصول إلى رسالة أرسلها الضحية لزوجته في لحظاته الأخيرة، ادعى فيها أن من نفذ إطلاق النار المميت هو ابن شقيقه، محمد علي.

المتهم تمكن من تبديل شريحة الاتصال في هاتفه المحمول، لكنه تم اعتقاله خلال ساعات قليلة أثناء توجهه إلى مناطق السلطة الفلسطينية برفقة قريب له.

خلال التحقيق نجح المحققون في ربط المتهم بجريمة القتل التي نُفذت على خلفية نزاع عائلي، وتتبعوا تحركاته يوم الجريمة، والتي يتضح منها أنه بعد ارتكاب الجريمة مباشرة وصل إلى كفر مندا، تسلم أكياس ملابس وسافر كما ذُكر إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

هذا الصباح، مع انتهاء مرحلة التحقيق، قدّمت نيابة منطقة حيفا لائحة اتهام وطلب اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات ضد المتهم الرئيسي بجريمة القتل وضد أحد أقاربه بتهمة المساعدة بعد ارتكاب الجريمة.