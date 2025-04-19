غزة: مقتل جندي وإصابة خمسة بنيران مضادة للدبابات في بيت حانون ثلاثة3 منهم في حالة خطيرة

تصريح للنشر، قتل جندي وإصابة خمسة آخرين بنيران مضادة للدبابات في بيت حانون، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، وهو أول حادث في غزة منذ بدء عملية "السيف والقوة" حسبما أفادت التقارير مساء اليوم السبت.

وقعت الحادثة، اليوم السبت، عند الظهر، في حي حسبيفون، بالقرب من موقع دفاعي للواء الشمالي، حيث خرجت مجموعة مسلحة من أحد ثقوب الأنفاق وأطلقت صاروخاً على سيارة جيب تقل قوة تجمعت لتشغيل الطائرات المسيرة من اللواء الشمالي. وأسفر ذلك عن إصابة 3 مقاتلات، اثنتان في حالة خطيرة تم نقلهما إلى مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا، وواحدة في حالة خطيرة إلى مستشفى برزيلاي. وهرعت إلى مكان الحادث قوة إنقاذ بقيادة اللواء الشمالي، العقيد عمري مشياح، وقوة بحث كانت قريبة، وبدأت بإنقاذ الجرحى. وخلال العمليات، أصيبت سيارة هامر مع قائد الكشافة بعبوة ناسفة زرعت بجانب المحور. وأدى الهجوم إلى مقتل الكشاف الرقيب أول غالب نصار، وإصابة اثنين من المقاتلين بجروح خطيرة.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن نشاط القوات في المنطقة هو الذي دفع الإرهابيين إلى مهاجمتها وتعطيلها. وهذا هو أول حادث عملياتي في قطاع غزة منذ 97 يوما.