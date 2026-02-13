رضا بهلوي يدعو إلى اتخاذ إجراءات جديدة مناهضة "للنظام الإيراني" ويحث على تكثيف الاحتجاجات

دعا رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، المقيم في المنفى، إلى موجة جديدة من التحركات المناهضة للنظام، وحثّ كلاً من أبناء الجالية الإيرانية في الخارج والإيرانيين المقيمين في البلاد على تكثيف الاحتجاجات ضد نظام طهران. وأعلن بهلوي، المقيم في الولايات المتحدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي، عن تنظيم مسيرات، غدا السبت، في ميونيخ وتورنتو ولوس أنجلوس. ووفقًا له، تهدف هذه التحركات إلى "توسيع الدعم الدولي" لحركة الاحتجاج الإيرانية وزيادة الضغط الدبلوماسي على إيران

وفي رسالة نشرها على منصة"إكس"، دعا الإيرانيين داخل البلاد إلى المشاركة رمزياً يومي 14 و15 فبراير/شباط الساعة الثامنة مساءً، من خلال ترديد الشعارات من منازلهم وأسطح منازلهم. وقد لوحظ هذا الشكل من الاحتجاج في حركات سابقة، لا سيما عندما تصبح المظاهرات في الشوارع محفوفة بالمخاطر في ظل القمع. يأتي نداءه هذا في أعقاب موجة من الاحتجاجات بلغت ذروتها في يناير/كانون الثاني، وقُمعت بعنف من قبل قوات الأمن. وتفيد منظمات حقوق الإنسان بوقوع آلاف القتلى واعتقالات جماعية، بينما تنفي السلطات الإيرانية هذه الأرقام وتدين محاولات زعزعة الاستقرار التي تُدار من الخارج.

يُقدّم رضا بهلوي هذا الحراك كخطوة نحو ما يسميه "ثورة الأسد والشمس"، في إشارة إلى الشعار الموجود على العلم الإمبراطوري السابق. وبصفته شخصية مؤثرة في شريحة من الجالية الإيرانية في الخارج، كان من المقرر أن يُلقي كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو منصة دولية نادرة لزعيم معارض في المنفى يسعى إلى حشد دعم سياسي أوسع ضد النظام الإيراني.