تجمع الآلاف، مساء اليوم السبت، في "ساحة الرهائن" بمدينة تل أبيب، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات التي وقعت خلال هجوم 7 أكتوبر 2023. وقد شهدت الفعالية حضور معظم قادة المعارضة. نُظمت التظاهرة من قِبل "مجلس أكتوبر" (October Council) -وهو ائتلاف يضم عائلات وأصدقاء ضحايا وناجين من هجوم حماس- وحضرها كل من غادي آيزنكوت (رئيس حزب ياشار، ونفتالي بينيت عن حركة "بيحاد"، وأفيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتنو.

وافتتح يوسي مارشاك وتيتي أيناو التظاهرة بتوجيه كلمة إلى العائلات الثكلى، والناجين من المذبحة ومن الأسر، وعائلات الرهائن، والمقاتلين، والجرحى في أجسادهم ونفوسهم، قائلين: "نود أن نقول لكم جميعاً: قلوبنا معكم. نحن نقف إلى جانبكم؛ لستم وحدكم".

وخاطب مارشاك الحشود في الساحة قائلاً: "انظروا حولكم. انظروا إلى هذا العدد الكبير من الناس هنا. بعد ثلاث سنوات من الألم، وبعد ثلاث سنوات من النضال، وبعد ثلاث سنوات حاولوا فيها إنكار ما حدث لنا جميعاً، وحاولوا تطبيع الوضع، وإنهاكنا، ودفعنا نحو اليأس، وإقناعنا بالاستسلام والتعايش مع الأمر الواقع؛ نحن هنا لنقول: لن نتخلى عن الحقيقة".

وفي مستهل التظاهرة، توجهت تيتي أيناو بكلمة إلى العائلات الموجودة في الساحة، مشيرة أيضاً إلى العائلات التي انضمت مؤخراً إلى دائرة الفقد والألم.وقالت أيناو: "نحن جميعاً هنا الليلة نتشارك الألم. بقلوب مفطورة، سمعنا بالأمس العبارة المؤلمة ’سُمح بالنشر‘. قلوبنا مع عائلة الرقيب أول رون يوناتان رويتمان، وعائلة الرقيب يوفال شاي سويلام، اللذين قُتلا في هجوم إرهابي".وأضافت: "كما نشاطر الأحزان العائلات التي فقدت أحباءها بعد أن أنهوا حياتهم بأيديهم، إذ لم يعودوا قادرين على تحمل الألم النفسي. لتبقى ذكراهم مباركة".