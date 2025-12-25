تركيا تحبط هجمات داعش: 115 معتقلًا قبل احتفالات عيد الميلاد

ألقت السلطات التركية القبض على 115 شخصًا يشتبه بتورطهم مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بعد سلسلة من المداهمات في 124 عنوانًا مختلفًا بمدينة إسطنبول بحسب بي بي سي. وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية تحقيقات تفيد بأن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف فعاليات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في تركيا، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات غير المسلمة.

خلال المداهمات، ضبطت الشرطة التركية أسلحة متنوعة وذخيرة بالإضافة إلى مستندات ووثائق مرتبطة بالتنظيم الإرهابي، ما يعكس درجة التنظيم والتحضير المسبق لهجمات محتملة. وتشير المعلومات إلى أن المشتبه بهم كانوا على اتصال مباشر بعناصر من داعش خارج تركيا، ما يعكس شبكة علاقات دولية للتنظيم داخل البلاد وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الأمنية جاءت بعد يومين فقط من اعتقال أجهزة المخابرات التركية لأحد كبار قيادات التنظيم على الحدود بين أفغانستان وباكستان، في خطوة تؤكد استمرار جهود تركيا في مكافحة الإرهاب ومتابعة خلايا التنظيمات المتطرفة بشكل مستمر.