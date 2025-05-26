مسيرة الأعلام في القدس: مواجهات عند باب العامود وبن غفير يزور المكان

تقام اليوم (الاثنين) في مدينة القدس مسيرة الأعلام بمناسبة "يوم القدس"، الذي يصادف توحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية. ويتجول آلاف المشاركين في شوارع المدينة ويشاركون في "رقصة الأعلام " التقليدية في طريقهم إلى حائط المبكى - عبر الحي الإسلامي. ووصل وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير إلى مكان الحدث، واستقبله الحضور بالتصفيق.

هذا، واندلعت مواجهات عنيفة عند باب العامود وفي أزقة الحي الإسلامي. قبل بدء المسيرة، تم اعتقال شابين يهوديين بعد رشهما الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين قرب البلدة القديمة ووقعت حادثة أخرى في الليل، عندما هاجمت مجموعة من اليهود المارة في البلدة القديمة مقدسيا كان برفقة زوجته، بعد أن احتك أحدهما بكتفه. وتعرض الضحية للكم والركل، وأصيب بجروح، وتم نقله إلى المستشفى. وطلبت الشرطة تمديد اعتقال مشتبه بهما في العشرينيات من العمر، من سكان وسط إسرائيل، لكن تم الإفراج عنهما بشروط مقيدة.

وخلال المسيرة سمعت مجددا أغاني الكراهية ضد العرب. من ناحية أخرى. وقالت شرطة إسرائيل: "خلال النهار وحتى الآن، تعاملت الشرطة مع العشرات من المشتبه بهم المتورطين في أعمال الشغب".

في هذا السياق، ردّ رئيس الحزب الديمقراطي، اللواء (احتياط) يائير غولان، على الأحداث قائلاً: "صورٌ صادمة من مسيرة الأعلام. هذا ليس حب القدس، بل هذه هي الكراهية والعنصرية والتنمر. هذه ليست يهوديتنا ولا الصهيونية التي نؤمن بها. هذا نتاج حكومة معادية للصهيونية وغير يهودية، مُحرضة وعنصرية. سنناضل من أجل قدسنا جميعاً - مسيحيين ويهوداً وعرباً، علمانيين ومتدينين. القدس ملكٌ لكل من يُحبها".