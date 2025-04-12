واشنطن: "مفاوضات عُمان بناءة للغاية"، وطهران: "نقترب من جوهر المفاوضات"

قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب ،مساء اليوم السبت، إن "المفاوضات التي جرت في سلطنة عُمان مع إيران بشأن الملف النووي كانت إيجابية وبناءة للغاية"، مشيرا إلى أن "المفاوضات مع إيران ستستمر في 19 أبريل/نيسان الجاري، وأنه سيعود إلى الولايات المتحدة السبت، قادماً من سلطنة عمان، فيما أكد البيت الأبيض لاحقاً أن المناقشات مع إيران كانت "إيجابية وبناءة للغاية".

فيما اعتبر رئيس وفد طهران وزير الخارجية عباس عراقجي، أن أجواء المحادثات ساعدت في عقد "جولة جديدة" السبت الوشيك، مشيراً إلى أن الطرفين يقتربان من "جوهر المفاوضات"

ومن جهته قال البيت الأبيض في بيان، اليوم السبت، إن "التواصل المباشر الذي أجراه ويتكوف السبت، مع الوفد الإيراني يمثل "خطوة للأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين".وذكر أن المبعوث الأميركي أكد لوزير الخارجية الإيراني أنه "تلقى تعليمات من ترمب بحل الخلافات بين البلدين من خلال الحوار والدبلوماسية إن أمكن ذلك".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الطرفين اتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات، السبت المقبل، لبحث "الإطار العام للاتفاق المحتمل"، لافتاً إلى أنهما أكدا حرصهما على إنجاح المفاوضات التي عقدت أولى جولاتها، السبت، في سلطنة عمان.وأضاف"أجواء المفاوضات "تساعد على مواصلة المحادثات"، معتبراً أن الطرفين يقتربان من "جوهر المحادثات غير المباشرة".