إصابة عاملين إغاثة أمريكيين في هجوم بقنبلة يدوية على موقع لتوزيع مساعدات غذائية في غزة

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، اليوم السبت، عن إصابة عاملَي إغاثة أمريكيَين في هجوم بقنبلة يدوية خلال توزيع مساعدات غذائية في غزة. وحالتهما مستقرة، وهما يتلقيان العلاج الطبي اللازم، رغم أن إصاباتهما لا تهدد حياتهما.

وأوضحت المؤسسة أن مهاجمَين مجهولَي الهوية ألقيا قنابل يدوية على العاملين قبل أن يلوذا بالفرار من مكان الحادث. وأضافت المؤسسة: "وقع الهجوم - الذي تشير المعلومات الأولية إلى أن منفذيه اثنان - في ختام عملية توزيع كانت ناجحة". ولم تؤكد المؤسسة، التي توظف متعاقدين عسكريين أمريكيين خاصين لتوفير الأمن الميداني، هوية المسؤول المحتمل عن الهجوم. ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلبات التعليق.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات والانتقادات المحيطة بعمليات المؤسسة. وقد حذرت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة مؤخرًا المدنيين من الاقتراب من نقاط التوزيع التابعة للمؤسسة، مشيرةً إلى حوادث مميتة، وزعمت أن وجود المؤسسة يُعرّض السكان للخطر. صرح مسؤولون صحيون في غزة بمقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا في عمليات عسكرية إسرائيلية في أنحاء القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 23 في مناطق قريبة من مواقع توزيع المساعدات.

وأفادت التقارير بـ"مقتل أكثر من 400 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل حصارها الذي استمر 11 أسبوعًا في منتصف مايو/أيار المنصرم".

وانتقدت الأمم المتحدة مؤسسة GHF، قائلةً إن المؤسسة الأمريكية "ليست محايدة ولا نزيهة". وقد تجاوزت GHF القنوات الإنسانية التقليدية، وتزعم أنها سلمت أكثر من 52 مليون وجبة في غضون خمسة أسابيع فقط، زاعمةً أن معظم إمدادات منظمات الإغاثة الأخرى قد نُهبت.