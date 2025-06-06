تقرير: جامعة ميشيغان توظف محققين خاصين لمراقبة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين

كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" أن "جامعة ميشيغان توظف محققين خاصين لمراقبة الجماعات المؤيدة لفلسطين في حرمها الجامعي سرًا، تشمل عملية التجسس هذه مراقبة داخل الحرم الجامعي وخارجه، وتسجيلات سرية، والاستماع إلى محادثات خاصة.

ووفقًا لخمسة طلاب ضحايا هذه المراقبة، يبدو أن "الهدف الرئيسي هو الترهيب. وقد مارس المحققون السريون سلوكًا عدوانيًا بشكل خاص: إهانات، وتهديدات مباشرة، وفي إحدى الحالات القصوى، قيادة متهورة تجاه طالب اضطر للقفز لتجنب الاصطدام، كما هو موثق في شهادات ومقاطع فيديو اطلعت عليها الغارديان.

ويزعم الطلاب أنهم تعرفوا على هؤلاء الجواسيس وواجهوهم بانتظام. وقد صوّر أحد الطلاب تفاعلين غريبين للغاية: رجل يتبعه تظاهر بالإعاقة، ثم اتهمه زورًا وبصوت عالٍ بمحاولة السرقة.