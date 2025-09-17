"الأردن لا يتعامل مع ميلشيات طائفية" و"يحرص على وحدة سوريا"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية خارطة الطريق التي استعرضها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بخصوص السويداء في عمان بحضور المبعوث الأمريكي توم باراك ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وتأثير الوضع في السويداء على أمن الأردن، أكد المحلل السياسي عمر الرداد على "حرص الأردن على وحدة سوريا" وإنه لا يتعامل مع ميلشيات طائفية " مشددا على أن مثل هذا التعامل يمكن أن يقود إلى تقسيم البلاد. لمشاهدة مداخلته كاملة.

جاء تصريح الرداد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"الأردن معني بتوافق السوريين فيما بينهم، ولا يقبل أن يكون أي فصيل أو أي مكون أن يقوم بطرح فكرة الاستقلال أو الانفصال عن الدولة، وهذا الموقف اتخذ من الأردن ضد العلويين والأكراد والدروز على حد سواء" مشيرا الى المطالبات بفتح معبر انساني تجاه السويداء وقال :"إنه لو فتح مثل هذا المعبر سيؤسس الأمر لدولة، الأردن لا يتفاهم ولا يبني علاقات ولا اتفاقات مع مكونات طائفية تريد تفتيت المنطقة". لمشاهدة تصريحاته في مداخلته الثانية والتي تطرق لها لنفس القضية بصورة موسعة

الحلقة كاملة: