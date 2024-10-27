عشرات الإصابات بينها إصابات خطيرة جراء اصطدام شاحنة بمحطة باص في منطقة جليلوت قرب تل أبيب

.أصيب 36 إسرائيليا بينهم 6 حالتهم خطيرة في عملية الدهس صباح اليوم ، والتي نفذتها شاحنة قامت باستهداف محطة باص بمنطقة سينما سيتي جليلوت وسط إسرائيل. وأعلنت نجمة داوود الحمراء عن حدث متعدد الإصابات. ووصلت قوات شرطة عديدة الى المكان. وتم تحييد المنفذ الذي أطلق النار، وأعلنت نجمة داوود الحمراء أن الحدث انتهى. ووصل مفوض الشرطة داني ليفي الى مكان الحدث.

وأفيد أن منفذ عملية الدهس هو رامي ناطور مواطن عربي من مدينة قلنسوة وسط إسرائيل والذي تم تحييد بمكان الحادث من جانب المواطنين.

وذكر بيان نجمة داوود الحمراء :"حتى هذه اللحظة قامت الطواقم بمعالجة جريحا، بينهم ستة حالتهم خطيرة وخمسة متوسطة وعشرين طفيفة، ولا يوجد أي مصابين في مكان الهجوم ويتم إجراء عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود أشخاص ابتعدوا عن مكان الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفيات المختلفة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن التحقيق الأولي يظهر أن حافلة توقفت بالقرب من المحطة لإنزال ركاب . بنفس الوقت وصلت شاحنة بسرعة وصدمت الباص والركاب الذين تواجدوا في المحطة. مواطنون تواجدوا في المكان أطلقوا النار تجاه سائق الشاحنة وقاموا بتحييده ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكر المتحدث باسم الشرطة إنه "في أعقاب الحدث يطلب من السائقين عدم الوصول الى المكان واختيار طرق بديلة"