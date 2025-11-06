إسرائيل تعلن الحدود الإسرائيلية المصرية منطقة عسكرية مغلقة

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الأربعاء، عن سلسلة قرارات طارئة لمواجهة تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيّرة في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر، واصفًا الظاهرة بأنها "تهديد أمني خطير مرتبط بالحرب في غزة".

وخلال اجتماع طارئ شارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، من بينهم نائب رئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، قرر كاتس تحويل المنطقة المحاذية للحدود إلى منطقة عسكرية مغلقة، مع تغيير قواعد إطلاق النار بحيث يُسمح باستهداف أي عنصر غير مصرح له يخترق المنطقة.

كما اتفق وزير الأمن مع رئيس الشاباك على "تصنيف عمليات تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيّرة كتهديد إرهابي، وهو ما يمنح أجهزة الأمن الإسرائيلية صلاحيات موسعة لملاحقة المتورطين والتعامل معهم كجماعات مسلحة".

وقال كاتس خلال الاجتماع:"نعلن الحرب على تهريب الطائرات المسيّرة على الحدود مع مصر. الوضع الحالي خطر على أمن الدولة ولا يمكن أن يستمر. من يشارك في هذه العمليات سيدفع ثمنًا باهظًا".

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير حلول تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع سلاح الجو، إلى جانب تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم شراء واستخدام الطائرات المسيّرة في إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية من عمليات تهريب أسلحة وذخائر تُستخدم في دعم التنظيمات المسلحة داخل قطاع غزة، ما دفع إسرائيل إلى تشديد الرقابة الأمنية والتعامل مع الظاهرة كجزء من "المعركة ضد العمليات المسلحة".