إسرائيل تهدد العراق :"إذا هاجمت ايران عبر أراضيكم سنهاجمكم"

أفاد موقع "إيلاف" السعودي صباح اليوم (الأحد)، أن إسرائيل هددت الحكومة العراقية بمهاجمة أهداف في البلاد، إذا استمر هجوم الطائرات بدون طيار من أراضيها، أو إذا استخدمت إيران أراضيها لشن هجوم. من جانبه صرح مصدر في الحكومة العراقية لصحيفة الأخبار اللبنانية إن التهديدات الإسرائيلية بمهاجمة أهداف في العراق ترقى إلى مستوى الحرب النفسية.

وبحسب النشر نقلا عن مسؤولين عسكريين، فإن الأقمار الصناعية ووسائل المراقبة تابعت محاولات إيرانية لنقل صواريخ باليستية ومعدات مرتبطة بها من إيران إلى الأراضي العراقية. وقدروا أن عملية نقل الصواريخ تمت لتنفيذ الهجوم الإيراني على إسرائيل من الأراضي العراقية. وبحسب التقرير، أرسلت إسرائيل رسائل تحذيرية إلى الحكومة العراقية، طلبت منها كبح جماح الجماعات العراقية المسلحة الموالية لايران ومنع إيران من استخدام الأراضي العراقية كساحة للحرب ضد إسرائيل.

AP Photo/Ebrahim Noroozi

في غضون ذلك، قال مصدر في الحكومة العراقية لصحيفة الأخبار اللبنانية، إن تهديدات إسرائيل بمهاجمة أهداف في العراق ترقى إلى مستوى الحرب النفسية لردع الجماعات المسلحة الموالية لإيران. وقد ناقش رئيس الحكومة العراقي ووزير الخارجية مع المسؤولين الأوروبيين ومع المسؤولين الإيرانيين ومع زعماء المنطقة - المحاولة لمنع توسع الحرب. وأضاف أن "الحكومة العراقية لن تسمح بأن تكون أراضيها نقطة انطلاق لأي صراع من شأنه أن يضر بالعراق".

كما أوضحت المصادر أن كافة الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق تحترم قرارات الحكومة العراقية، لكنها لا تستطيع أن تجلس مكتوفة الأيدي في مواجهة "الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني"، وتدعي أن العراق ليس مصدر هذه الحرب - إنما إسرائيل التي اخترقت الأجواء العراقية لمهاجمة إيران.

كما أكد المصدر أن إيران لم تبلغ بغداد بأنها سترد على إسرائيل من الأراضي العراقية، وأضاف أن الحكومة العراقية لن تسمح بأن تكون أراضيها نقطة انطلاق لأي صراع من شأنه أن يضر بالعراق.