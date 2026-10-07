كشف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الأخير، عن تحذير استثنائي بشأن الوضع في جنوب إسرائيل، متحدثًا عن وجود ما وصفها بـ"بنى تحتية عسكرية" في بعض البلدات البدوية في النقب.

وبحسب ما كشفه مراسل الكنيست في القناة العبرية عمئيل يرحّي، قال زيني خلال جلسة الكابينت التي ناقشت التهديدات القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية: "هناك أماكن في البلدات البدوية توجد فيها بنى تحتية عسكرية نقوم بإحباطها باستمرار، ومحاولات لإنشاء كتائب عسكرية، وهي ظاهرة مقلقة جدًا".

وتشير تصريحات رئيس الشاباك إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع، وفق ما عرضه زيني أمام الوزراء، محاولات لإنشاء أطر مسلحة في بعض مناطق التجمعات البدوية في النقب، وتعمل على إحباطها بشكل متواصل.

ولم تتضمن المعطيات المنشورة تفاصيل إضافية حول حجم هذه البنى التحتية أو الجهات التي تقف وراء محاولات تشكيل ما وصفه زيني بـ"الكتائب العسكرية".