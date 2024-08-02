تقرير: "واشنطن تستعد لإرسال مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط رداً على تهديدات إيران"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الولايات المتحدة تعتزم إرسال مزيد من الطائرات المقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، رداً على تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وبحسب المسؤولين، الذين لم تسمهم الصحيفة، "تتخذ القوات الأميركية في المنطقة إجراءات ضرورية لزيادة الاستعداد القتالي وحماية قواتها وحلفائها من أي تهديدات من جانب إيران أو الجماعات المسلحة المدعومة منها".

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم، أمس الخميس، إن "إدارة الرئيس جو بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل رداً على اغتيال هنية في طهران هذا الأسبوع، وتستعد لمواجهتها.