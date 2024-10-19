تقارير: خليفة يحيى السنوار سيستفيد من مجال واسع للمناورة داخل حركة حماس

تستعد حركة حماس لمرحلة ما بعد يحيى السنوار، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اللندنية عن مصادر داخل الحركة. بعد تصفية يحيى السنوار على يد إسرائيل، أفادت تقارير أن حماس قررت إبقاء هوية الرئيس الجديد لمكتبها السياسي سرية، يأتي ذلك بعد أقل من 3 شهور على اغتيال الرئيس السابق إسماعيل هنية في طهران.

وقالت مصادر في حماس لـ"الشرق الأوسط" إن "ثمة نقاشات داخل الحركة حول هذه المسألة". وأضافت: "تتجه قيادة الحركة لاتخاذ قرار استثنائي بشأن هوية رئيس مكتبها السياسي الجديد، وإبقاء الاسم طي الكتمان على الأرجح، بسبب التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على الحركة"

وسيكون لهذه الاستراتيجية هدفين رئيسيين. أولاً، سيسمح لخليفة السنوار بالاستفادة من حرية أكبر في تصرفاته. ثانياً، من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد مهمة إسرائيل في تعقب زعماء حماس، في حين أن إسرائيل قد قضت بالفعل على أغلب قادة الحركة. وتشير المصادر إلى أن هذا القرار “الاستثنائي” محل نقاش داخل الحركة. ومع ذلك، يبدو أن هذا القرار يحظى بالإجماع، سواء بين المسؤولين التنفيذيين في غزة أو في الخارج، مما يعكس الوعي بالتحديات الأمنية التي تواجهها حماس.

علاوة على ذلك، وفقا لمعلومات حصرية نقلتها i24NEWS، فإن القضاء على السنوار لا ينبغي أن يكون له تأثير على ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران. كما نقل عن مسؤول كبير قوله إنه في إسرائيل "على الرغم من وجود أمل في إطلاق سراح الرهائن، إلا أنه لا يوجد سبب للنشوة".

ويحدث هذا التحول داخل حماس في سياق إقليمي متوتر، حيث تحدث التطورات الدبلوماسية والعسكرية بسرعة. إن قرار إبقاء هوية الزعيم الجديد سرا يمكن أن يشكل نقطة تحول في استراتيجية الحركة، وبالتالي التكيف مع الضغوط المستمرة التي تمارسها إسرائيل.