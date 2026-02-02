أكثر من 20 عملية خلال شهر.. ضربات إسرائيلية مكثفة ضد حزب الله جنوب لبنان

يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية في جنوب لبنان، في إطار ما وصفه بـ"جهود فرض الردع ومنع إعادة ترميم البنى التحتية العسكرية لحزب الله" قرب الحدود الشمالية.

ووفقا لما أفاد به مراسلنا العسكري، نفذت القوات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي أكثر من 20 عملية ميدانية داخل قرى جنوب لبنان، أسفرت عن تدمير أكثر من عشرة مواقع شملت فتحات أنفاق، شققًا عملياتية، مخازن أسلحة، إضافة إلى مبنى استخدم سابقًا لإطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.

وفي سياق متصل، نفذت القوات عشرات عمليات الإبعاد عبر إطلاق نار وتحذيرات جوية ضد مشتبه بهم، على خلفية محاولات لإعادة تأهيل مناطق عسكرية تابعة لحزب الله. كما جرى تدمير آلية هندسية استخدمت في أعمال ترميم تلك المواقع.

وأكد الجيش أن قوات الفرقة 91 تواصل عمليات استهداف العناصر المسلحة في جنوب لبنان، حيث تم خلال الأسبوع الماضي اغتيال ثلاثة مسلحين كانوا ينشطون في إعادة بناء بنى تحتية عسكرية. كما أُعلن عن اغتيال مسلح إضافي من حزب الله في بلدة مركبا، في عملية وُصفت بـ"السريعة والدقيقة"، استندت إلى معلومات استخباراتية ميدانية.

IDF SPOKEMAN

وأشار المراسل العسكري إلى أن هذه الأنشطة تشكل، وفق التقدير الإسرائيلي، خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.

بالتوازي مع العمليات الميدانية العسكرية الإسرائيلية، نفذت القوات تدريبات عسكرية شملت تشغيل طائرات مسيّرة، ومناورات جهوزية لوحدات الاستطلاع، إضافة إلى تدريبات خاصة بمنظومات الدفاع عن البلدات الإسرائيلية الحدودية، في إطار رفع مستوى الجهوزية لأي تطورات ميدانية محتملة.