توتر في لقاء ترامب ومحمد بن سلمان حول ملف التطبيع مع إسرائيل، لماذا ؟

كشفت ثلاثة مصادر — مسؤولان أميركيان ومسؤول مطّلع — لموقع Axios أنّ الاجتماع الذي عُقد في 18 نوفمبر\تشرين ثاني بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض شهد توترًا ملحوظًا، وذلك عند مناقشة إمكانية انضمام السعودية إلى "اتفاقات إبراهيم" وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ووفقًا للتقرير، فقد أبلغ مسؤولون في البيت الأبيض ولي العهد قبل اللقاء بأنّ ترامب يتوقّع تقدمًا في مسار التطبيع السعودي–الإسرائيلي. وخلال الاجتماع، كان ترامب هو من بادر بإثارة الموضوع و"ضغط بشدّة" على الأمير محمد بن سلمان للانضمام إلى الاتفاقات التي أُبرمت عام 2020 بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

لكن في تلك اللحظة، تقول المصادر إنّ الحديث أصبح متوترًا، إذ واجه ولي العهد الضغط الأميركي بردّ مباشر:

الأمير محمد بن سلمان أوضح لترامب أنّه يرغب بالفعل في المضي نحو التطبيع، إلا أنّ الظروف الحالية لا تسمح، مشيرًا إلى أنّ الرأي العام السعودي أصبح أكثر رفضًا لإسرائيل بعد الحرب في غزة، وأنّ المجتمع السعودي "غير جاهز" في الوقت الحالي لمثل هذه الخطوة.

وكانت اتفاقات أبراهام تُعدّ أحد أبرز إنجازات ترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الأولى، ويسعى اليوم إلى توسيعها مع الدول العربية الكبرى — وعلى رأسها السعودية — إلا أنّ التطورات الإقليمية الأخيرة جعلت الملف أكثر حساسية وتعقيدًا.