الإمارات تعتزم زيادة المساعدات الإنسانية لغزة عبر الممر البحري من قبرص

أعلنت وزيرة الدولة في الخارجية الإماراتية لانا زكي نسيبة، اليوم الجمعة، أن "الإمارات العربية المتحدة تستعد لزيادة شحناتها من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مؤكدةً على "الأهمية الحاسمة لممر بحري من قبرص لتكملة الطرق البرية والجوية".

وقالت وزيرة الدولة بعد تفقد شحنات المساعدات المتراكمة في ميناء ليماسول بقبرص: "لا يزال الحفاظ على نقاط وصول متعددة إلى غزة أمرًا ضروريًا". وأضافت: "مع تقدم هذه الخطة، سيظل الوصول برًا وجوًا وبحرًا أمرًا بالغ الأهمية".

وتعاونت الإمارات مع قبرص في توفير كميات كبيرة من المساعدات للقطاع الفلسطيني الذي دمرته حرب استمرت عامين.

واتفقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل نحو شهر على مرحلة أولى من خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتمخضت الخطة عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، قالت جماعات معنية بالعمل الإنساني يوم الثلاثاء إن كمية المساعدات التي تدخل إلى غزة لا تزال قليلة للغاية.

وصلت بعض هذه المساعدات إلى غزة مباشرةً عبر رصيف مؤقت أنشأته الولايات المتحدة عام 2024، قبل تفكيكه. وأُعيد توجيه شحنات أخرى إلى ميناء أشدود الإسرائيلي قبل نقلها برًا. وتدعو الإمارات، وهي من بين المساهمين الإقليميين الرائدين في الجهود الإنسانية، إلى إنشاء طرق وصول آمنة ودائمة لضمان استمرار توزيع المساعدات ومنع المزيد من تدهور الوضع الإنساني في غزة.